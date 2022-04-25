Румунська та польська бригади отримали призначення на матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Румунський арбітр Іштван Ковач призначений на матч Манчестер Сіті – Реал. Лайнсмени також з Румунії, а четвертим рефері буде Артур Діаш (Португалія). За VAR відповідатимуть німці Марко Фрітц та Бастіан Данкерт.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Шимон Марциняк зі своєю польською бригадою розсудить Ліверпуль та Вільяреал. Відеопомічники Томаш Квятковскі та Бартош Франковскі також представляють Польщу. Четвертий суддя – Славко Вінчіч зі Словенії.

Манчестер Сіті приймає Реал у вівторок, 26 квітня. Ліверпуль зустрічається з Вільяреалом у середу, 27 квітня. Матчі-відповіді відбудуться через тиждень.