УЄФА роздумує над тим, чи варто замінити призначеного головним арбітром Фелікса Цвайєра на матч 1/2 фіналу Євро-2024 між Англією та Нідерландами.

У середу Цвайєр повинен буде зустрітися з Джудом Беллінгемом, який три роки тому був оштрафований на 40 тисяч євро за реакцію на роботу німця після поразки Борусії Д від Баварії (2:3). Після кількох спірних рішень Беллінгем розкритикував Цвайєра: "Ви даєте судити головний матч у Німеччині арбітру, у якого була договірна гра в кар'єрі!" За ці слова Джуд був оштрафований на 40 тисяч євро.

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Беллінгем мав на увазі суддівський скандал, що стався 2004 року. Тоді Фелікс був асистентом Роберта Хойцера, який забезпечив "правильний результат" одного з матчів. Хойцер поділився частиною хабара з Цвайєром, і дав йому 300 доларів.

Після заяви Беллінгема Цвайєр узяв перерву у своїй роботі: йому та його родині погрожували. Коли УЄФА призначав Фелікса на матч між Англією та Нідерландами, то не врахував цей момент. Тепер, згідно з The Times, організація може переглянути своє рішення і призначити іншого арбітра.

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