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УЄФА може заблокувати зміну правил, затверджену ФІФА

11:30 98 Читать на русском
УЄФА може заблокувати зміну правил, затверджену ФІФА
Александер Чеферін

Головний орган європейського футболу не погоджується зі зміною правил. Дозвіл проводити по 5 замін у матчах, на думку УЄФА, не виправданий.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) тимчасово дозволила лігам використовувати до п'яти замін під час матчу задля зменшення травматизму в умовах щільного графіка змагань. ФІФА затвердила зміну правил, а от УЄФА таке рішення не подобається.

Очільник організації Александер Чеферін не підтримує критерії, ґрунтуючись на яких, IFAB прийняла рішення про п'ять замін для кожної команди протягом гри, інформує Sport з посиланням на джерела з Італії. УЄФА вивчає питання, але поки що вважає зміни в правилах безпідставними, тому може їх заблокувати.

Відзначимо, що Бундесліга, яка повертається вже цього вікенду, офіційно затвердила зміну правил. З завтрашнього дня німецькі клуби зможуть робити по п'ять замін за матч, якщо УЄФА не втрутиться. А от під час догравання єврокубків рішення УЄФА буде ключовим.

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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Александер Чеферін коронавірус
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