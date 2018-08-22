УЄФА може ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

У Лізі чемпіонів 2018/19 може бути запроваджена система VAR на стадії чвертьфіналу.

Англійське видання The Times повідомляє, що УЄФА розглядає можливість використання системи відеоповторів на фінальній стадії Ліги чемпіонів, оскільки чиновників вразила робота VAR під час чемпіонату світу-2018. Це питання представники організації обговорять під час зустрічі у вересні.

Як VAR дебютував у Ла Лізі: розлючений Реал, скривджений Бетіс та виправлені фейли скандального Лаоса

Повідомляється, що VAR може з'явитись в ЛЧ на стадії 1/4 фіналу змагань. Окрім цього будуть обговорювати можливість введення системи на Євро-2020.

Якщо рішення буде позитивним, УЄФА відмовиться від додаткових арбітрів за воротами, яких нині використовують у матчах під егідою організації.

Колліна – про роботу VAR: арбітри звикли самостійно приймати рішення