toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

УЄФА може ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

12:37 156 Читать на русском
УЄФА може ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19
VAR на ЧС-2018 / соцмережі

У Лізі чемпіонів 2018/19 може бути запроваджена система VAR на стадії чвертьфіналу.

Англійське видання The Times повідомляє, що УЄФА розглядає можливість використання системи відеоповторів на фінальній стадії Ліги чемпіонів, оскільки чиновників вразила робота VAR під час чемпіонату світу-2018. Це питання представники організації обговорять під час зустрічі у вересні.

Як VAR дебютував у Ла Лізі: розлючений Реал, скривджений Бетіс та виправлені фейли скандального Лаоса

Повідомляється, що VAR може з'явитись в ЛЧ на стадії 1/4 фіналу змагань. Окрім цього будуть обговорювати можливість введення системи на Євро-2020.

Якщо рішення буде позитивним, УЄФА відмовиться від додаткових арбітрів за воротами, яких нині використовують у матчах під егідою організації.

Колліна – про роботу VAR: арбітри звикли самостійно приймати рішення

Теги
Ліга чемпіонів Головне УЄФА Відеоасистент арбітра (VAR)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
47
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук