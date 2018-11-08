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УЄФА може ввести VAR у Лізі чемпіонів вже у поточному сезоні

21:35 154 Читать на русском
УЄФА може ввести VAR у Лізі чемпіонів вже у поточному сезоні
VAR у Лізі чемпіонів вже у сезоні 2018/19?

Система відеоповторів у поєдинках Ліги чемпіонів може бути введена вже у сезоні 2018/19.

УЄФА роздумує над введенням системи VAR у матчах Ліги чемпіонів. Відповідне рішення може бути прийняте вже на засіданні Виконкому УЄФА, що відбудеться на початку грудня, повідомляє BBC.

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В Організації занепокоєні значною кількістю помилок арбітрів у матчах найпрестижнішого європейського клубного турніру, тому можуть прискорити введення системи відеоповторів. Нагадаємо, вчора арбітр поєдинку Манчестер Сіті – Шахтар Віктор Кашшаї призначив абсурдний пенальті у ворота "гірників".

Раніше повідомлялось, що система VAR у Лізі чемпіонів буде введена у сезоні 2019/20. Відеоповтори вже використовують у чемпіонатах Італії, Іспанії, Німеччини та Франції.

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Теги
Головне Ліга чемпіонів УЄФА Відеоасистент арбітра (VAR)
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