Ізраїль ризикує отримати заборону на участь у міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.

Як повідомляє Israel Hayom, союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проведе голосування з питання відсторонення національної збірної та клубів Ізраїлю від міжнародних змагань.

Катар чинить сильний тиск, прагнучи винести питання про виключення Ізраїлю на засідання Виконавчого комітету УЄФА у вівторок. Минулого тижня велися активні лобістські зусилля, спрямовані на забезпечення більшості на користь виключення. Футбольна асоціація Ізраїлю докладає всіх зусиль, щоб не допустити винесення цього питання на голосування, на якому очікують вирішальну більшість голосів проти ізраїльтян.

Джерело зазначає, що на цю мить серед 20 членів, які мають право голосу, більшість підтримує виключення Ізраїлю, і лише дві-три країни рішуче виступають проти.

Варто зауважити, що Маккабі Тель-Авів має зіграти проти ПАОКа у Лізі Європи 24 вересня. Додамо, що УЄФА вже має досвід відсторонення країн. Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну не бере участі у змаганнях, хоча намагається повернути собі таке право.

Нагадаємо, що у кваліфікації Ліги Європи Маккабі Тель-Авів обіграв київське Динамо за сумою двох матчів 3:2.

