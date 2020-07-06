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УЄФА може відмовитися від ідеї грати матчі плей-офф Ліги чемпіонів на нейтральних полях, – AS

6 липня 15:21 - Читать на русском
УЄФА може відмовитися від ідеї грати матчі плей-офф Ліги чемпіонів на нейтральних полях, – AS
Реал і Манчестер Сіті можуть зіграти на Етіхаді / Reuters

Європейський союз асоціацій розглядає варіант із відмовою від проведення матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях.

 

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Під час жеребкування єврокубків найближчої п'ятниці союз асоціацій нібито оголосить, що повторні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють на домашніх стадіонах команд. Це означає, що Манчестер Сіті, Ювентус, Баварія і Барселона отримають перевагу власного поля після виїзних поєдинків проти Реала, Ліона, Челсі та Наполі відповідно. Щодо стадії 1/4 фіналу, то плани незмінні – ЛЧ дограють у форматі "фіналу восьми" в Лісабоні 12-23 серпня.

Нагадаємо, що матчі-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубка планують зіграти 8-9 серпня.

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Ліга чемпіонів УЄФА Ліга чемпіонів 2019/20 Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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