УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків

Коли дізнався, що в ЛЧ відмінили правило виїзного гола / Фото AP

Союз європейських футбольних асоціацій має намір вдатись до кардинальних змін в турнірних правилах.

В УЄФА серйозно задумались над відміною правила виїзного гола у двоматчевих протистояннях єврокубків на стадії плей-офф, повідомляє Kicker.

Інфантіно назвав головні цілі ФІФА на 2019 рік

На найближчому засіданні конгресу організації в Римі виконавчий комітет УЄФА висуне це питання на розгляд.

Нагадаємо, раніше міжнародна рада футбольних асоціацій дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола і овертаймів.

Для прикладу, правило виїзного гола нещодавно було скасовано в кубкових англійських турнірах.

Президент Реала та ще 6 футбольних багатіїв Іспанії: навіть об'єднавши статки, вони не зрівняються з Ахметовим