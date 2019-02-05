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УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків

16:36 619 Читать на русском
УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків
Коли дізнався, що в ЛЧ відмінили правило виїзного гола / Фото AP

Союз європейських футбольних асоціацій має намір вдатись до кардинальних змін в турнірних правилах.

В УЄФА серйозно задумались над відміною правила виїзного гола у двоматчевих протистояннях єврокубків на стадії плей-офф, повідомляє Kicker.

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На найближчому засіданні конгресу організації в Римі виконавчий комітет УЄФА висуне це питання на розгляд.

Нагадаємо, раніше міжнародна рада футбольних асоціацій дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола і овертаймів.

Для прикладу, правило виїзного гола нещодавно було скасовано в кубкових англійських турнірах.

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