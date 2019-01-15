УЄФА може покарати вболівальників Челсі через вигуки антисемітського характеру на матчі Ліги Європи

Фанати Челсі чекають на своє покарання / reuters

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти вболівальників Челсі через поведінку "синіх" на матчі Ліги Європи проти Віді (2:2).

Вболівальників звинувачують у тому, що вони вигукували впродовж поєдинку кричалки антисемітського характеру.

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УЄФА розгляне справу щодо цього інциденту 28 лютого, повідомили у прес-службі союзу.

Лондонський клуб вже встиг засудити подібні дії окремих вболівальників. У Челсі пообіцяли встановити осіб, які причетні до цього, та пожиттєво заборонити цим людям вхід на Стемфорд Брідж.

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