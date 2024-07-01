Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем може бути дискваліфікований на матч 1/4 фіналу Євро-2024 проти Швейцарії.

УЄФА може покарати Беллінгема за його непристойне святкування гола в матчі зі Словаччиною, повідомляє The Mirror.

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На п’ятій компенсованій хвилині основного часу гри, після того, як Джуд зрівняв рахунок, він опустив руку в зону паху і зробив непристойний жест, спрямований, як здалося, до лави запасних суперників. Це було розцінено як прояв неповаги, тому УЄФА ретельно розглядає цей інцидент і невдовзі оголосить своє рішення.

Сам Белллінгем прокоментував свою поведінку в Твіттері: "Жарт для своїх, у бік близьких друзів, які були на грі. Нічого, крім поваги до того, як зіграла словацька команда".

Нагадаємо, що у додатковий час англійці вирвали перемогу в матчі проти Словаччини (2:1) і вийшли до чвертьфіналу Євро-2024, де зіграють проти збірної Швейцарії.

?- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight. https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

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