"Було б вкрай несправедливо для нашої збірної вирішити все за межами футбольного поля. УЄФА має поставитися з розумінням до ситуації, в якій опинилася збірна України.

"Ми зробили все, щоб матч відбувся, нашої провини тут немає": Шевченко натякнув на брак поваги до збірної України

У всьому світі зараз відбувається така ситуація з коронавірусом, тому треба з неї знайти гідний вихід, адже все одно передусім усе повинно вирішуватися на футбольному полі. Упевнений, про технічну поразку мова не повинна йти, як і про жеребкування, адже це звичайна лотерея", – заявив фахівець в інтерв'ю Команда1.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка