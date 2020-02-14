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УЄФА і КОНМЕБОЛ можуть організувати новий турнір для збірних

14 лютого 23:00 452 Читать на русском
УЄФА і КОНМЕБОЛ можуть організувати новий турнір для збірних
Алехандро Домінгес та Александер Чеферін / фото із відкритих джерел

УЄФА і Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) розробляють формат нового турніру для збірних.

У змаганнях братимуть участь чотири команди – по дві з Європи і Південної Америки, повідомляє GloboEsporte.

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Зазначається, що в першому розіграші турніру, який може пройти в березні 2022 року, зустрінуться переможець і фіналіст Євро-2020, а також переможець і фіналіст Копа Амеріка-2020.

При цьому європейські команди не зможуть зіграти між собою, а латиноамериканські – між собою. Всього на турнірі буде проведено чотири матчі. Ці ігри пройдуть в Європі, на двох стадіонах, щоб скоротити витрати як для команд, так і для вболівальників.

Відзначається, що цей формат експериментальний, він, ймовірно, буде використовуватися тільки в 2022 році. Щодо подальших розіграшів УЄФА і КОНМЕБОЛ проводитимуть консультації.

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