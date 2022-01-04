"Знаємо, що УЄФА та ФІФА проводять розслідування, бо мають певні моменти з Карпатами Смалійчука, Димінського та Коломойського. Навіть не розслідування, а вивчення питання, які ми Карпати.

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До клубу надійшли документи від УЄФА і з цим уже працюють наші юристи. І яке б рішення не було ухвалене – воно не вплине на розвиток нашого клубу.

Загрози подальшим виступам нашої команди немає ніякої. На сьогодні у нас є заявка, ми й надалі заявлятимемо футболістів. Як я вже казав, клуб направив до ФІФА та УЄФА документи, де зазначено, що ми не маємо жодного відношення до Карпат Смалійчука. Цією справою займаються юристи. Також знаю, що УАФ тримає руку на пульсі у цьому питанні. Тобто ми доводимо спільно з УАФ.

Що зараз із Карпатами Смалійчука і чи вони існують? Детальною інформацією не володію. Проте знаю, що сама структура не ліквідована, вона чинна, хоч вони й не грають у професійному футболі. Тому до нас не може бути жодних питань", – сказав Тлумак у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Карпати пішли на зимову паузу у статусі лідера групи А Другої ліги – "леви" випереджають Лівий берег на два пункти і мають гру в запасі.

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