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УЄФА готує новий формат Ліги чемпіонів – є три варіанти проведення турніру

10:24 3182 Читать на русском
УЄФА готує новий формат Ліги чемпіонів – є три варіанти проведення турніру
Ліверпуль – чинний володар трофею ЛЧ / Фото UEFA

В УЄФА не сидять без діла і вкотре думають над зміною регламенту найпрестижнішого клубного турніру.

У Союзі європейських футбольних асоціацій хочуть збільшити на 4 матчі кількість поєдинків у кожному сезоні Ліги чемпіонів, повідомляє The Times.

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Метою УЄФА є збільшення кількості матчів між європейськими топ-клубами. У випадку прийняття реформи може серйозно постраждати, зокрема, англійський футбол, позаяк через ще більшу насиченість календаря під ризиком опиняться поєдинки внутрішніх турнірів – насамперед Кубка англійської ліги.

Розглядаються три варіанти щодо зміни регламенту:

1. 8 груп по 6 команд на груповому етапі;

2. 6 груп по 6 команд на груповому раунді;

3. Додатковий раунд 1/4 фіналу (2 групи по 4 команди).

Якшо в організації все ж наважаться прийняти одну з цих моделей, то вона буде реалізована не раніше сезону 2024/25.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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