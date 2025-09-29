Збірна Ізраїлю продовжить участь у відборі на ЧС навіть у разі бану від УЄФА.

У разі відсторонення ізраїльські команди будуть виключені тільки з турнірів під егідою УЄФА – таким чином, в цьому сезоні чоловіча і жіноча збірні Ізраїлю будуть дискваліфіковані в Лізі націй, а Маккабі Тель-Авів – з Ліги Європи.

Думки УЄФА та ФІФА щодо бану Ізраїлю різняться – організації можуть ухвалити протилежні рішення

При цьому керівний орган європейського футболу не буде домагатися виключення збірної Ізраїлю з відбору на ЧС-2026, оскільки він проводиться під егідою ФІФА, і відсторонення в односторонньому порядку було б "політично складним" рішенням. Про це інформує The Guardian.

Наразі збірна Ізраїлю посідає третє місце в групі I відбору на чемпіонат світу 2026 року, набравши 9 очок у 5 матчах. У найближчу міжнародну паузу команда має зіграти зі збірними Італії та Норвегії.

