Кожна з асоціацій УЄФА самостійно ухвалюватиме рішення щодо повернення фанатів на стадіони.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в 55 національних асоціаціях УЄФА значно різниться, рішення про допустиму кількість глядачів повинні ухвалювати виключно відповідні органи місцевої/державної влади.

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Відповідно, обмеження УЄФА, що дозволяє заповнювати стадіон максимум на 30%, скасовується", – йдеться в офіційній заяві на сайті організації.

Попри це, УЄФА поки залишив у силі обмеження щодо можливості вболівальників відвідувати гостьові матчі. Така заборона діятиме щонайменше до фіналів клубних турнірів, які заплановані на травень.

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