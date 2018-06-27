УЄФА дозволив продаж алкоголю на матчах єврокубків

На матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи вже з сезону 2018/19 дозволять продавати алкоголь на стадіонах.

УЄФА відмінив заборону на продаж алкоголю під час поєдинків Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Відповідне рішення набере чинності вже з сезону 2018/19. Про це йдеться в офіційному регламенті УЄФА.

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Єдиний нюанс – подібні обмеження може встановлюватись законодавством країн, у яких проходять матчі. Зокрема, заборона на на розпиття алкоголю існує в Англії. Місцеві фанати можуть вживати алкогольні напої виключно у підтрибунних приміщеннях.

До слова, подібна заборона існувала до сезону 2017/18 включно.