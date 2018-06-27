toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

УЄФА дозволив продаж алкоголю на матчах єврокубків

26 червня 23:25 192 Читать на русском
УЄФА дозволив продаж алкоголю на матчах єврокубків
Футбольні фанати / фото із соцмереж

На матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи вже з сезону 2018/19 дозволять продавати алкоголь на стадіонах.

УЄФА відмінив заборону на продаж алкоголю під час поєдинків Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Відповідне рішення набере чинності вже з сезону 2018/19. Про це йдеться в офіційному регламенті УЄФА.

Новий формат Ліги чемпіонів і Ліги Європи: що чекає Україну та всіх інших

Єдиний нюанс – подібні обмеження може встановлюватись законодавством країн, у яких проходять матчі. Зокрема, заборона на на розпиття алкоголю існує в Англії. Місцеві фанати можуть вживати алкогольні напої виключно у підтрибунних приміщеннях.

До слова, подібна заборона існувала до сезону 2017/18 включно.

Теги
футбольні фанати Ліга Європи Ліга чемпіонів УЄФА Ліга Європи 2018/19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
26
хв
Мексика
17:00
Швеція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук