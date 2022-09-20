Президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Желькович заявив, що ніхто не забороняв тамтешній збірній грати товариський поєдинок у Санкт-Петербурзі.

Нещодавно стало відомо, що балканська збірна погодилася зіграти з росіянами контрольний матч у Санкт-Петербурзі. Гра запланована на 19 листопада.

Скандал у збірній Боснії і Герцеговини: хто продався Путіну і що буде далі?

Це рішення боснійської асоціації футболу зазнало нищівної критики. Одними з перших висловилися головні зірки збірної – Міралем П'яніч та Едін Джеко. Після рішучих заяв почалися розмови про можливе скасування матчу. Попри це, президент тамтешньої асоціації футболу Віко Желькович не поспішає відмовлятися від гри з агресорами.

"Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА на те, щоб зіграти цей матч. Вони дійсно призупинили участь Росії в офіційних поєдинках. Але якщо говорити про товариські матчі, то заборони на участь у них немає", – заявив очільник боснійського футболу.

Цікаво, що раніше повідомлялося, що УЄФА готовий дискваліфікувати Боснію і Герцеговину, якщо вона таки вийде на одне поле з російською командою.

До слова, сьогодні, 20 вересня, стало відомо, що збірна Росії не зіграє на Євро-2024. Її не допустять до жеребкування кваліфікації, яке залановане на 9 жовтня у Німеччині.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?