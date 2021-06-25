Тепер перед футболістами-мусульманами можуть не ставити пляшки із пивом Heineken, яке є спонсором УЄФА, на прес-конференціях перед та після матчів Євро-2020, повідомляє Barron's з посиланням на AFP.

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"Ми будемо запитувати у футболістів-мусульман, чи не заперечують вони проти пляшок з пивом, які стоять на столах під час прес-конференцій", – зазначив один з представників УЄФА у коментарі виданню. Таким чином, Поль Погба та інші представники мусульман матимуть змогу прибирати пляшки з пивом Heineken зі столу без наслідків. А от Роналду та іншим гравцям, які відставляли пляшки з Coca-Cola доведеться залишити спонсора УЄФА у спокої.

Нагадаємо, під час прес-конференції перед матчем Угорщина – Португалія Кріштіану Роналду сів за стіл, демонстративно відставивши пляшки з Coca-Cola. Пізніше вчинок Кріша повторив хавбек збірної Італії Мануель Локателлі, а зірка збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пляшку пива Heineken.

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