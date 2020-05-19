УЄФА дозволив Бєсєдіну відновлюватися на базі Динамо

Нападник "біло-синіх" Артем Бєсєдін розповів, як тренується під час карантину.

"Поки під час карантину всі поля, придатні для вправ із м'ячем, були закриті, зміцнював фізичний стан, тримав тіло у формі – виконую різні кардіовправи, їжджу на велосипеді, бігаю форт-леки. Тренуюся щодня з ранку, поки на дорогах немає особливих заторів. Тобто, намагаюся тримати себе у формі.

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Разом із Віталієм (Мандзюком – прим.) займаюся вже протягом місяця. До цього працював самостійно в домашніх умовах – в принципі, як і всі інші хлопці, перебуваючи на карантині по домівках. Бігав, качав прес, відтискався... Потім вирішив підвищувати навантаження, і звернувся за допомогою до Мандзюка, під керівництвом якого й займаюся зараз.

Хочеться, звичайно, виконувати вправи з м'ячем, але при цьому розумію, що необхідно зміцнювати слабкі сторони, в тому числі й м'язи, а також проблемні місця, пов'язані з попередніми травмами. Можливо, вранці буду працювати над "фізикою", а ввечері виходити на поле – або навпаки. В УЄФА мені дозволили пройти відновлення на клубній базі в Конча-Заспі. Тому деякий час я користувався медичним обладнанням, яке там є, для якісного відновлення після травми. Зараз виконую всі вправи без обмежень – слава Богу, нічого не турбує", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня минулого року – саме тоді форвард збірної України був відсторонений від футболу. Вже у жовтні нападник Динамо зможе повернутися до тренувань. До слова, форварду загрожувала дискваліфікація на 4 роки.

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