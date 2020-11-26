Прес-аташе Карабаха Нурлан Ібрагімов, який на тлі збройного конфлікту в Нагірному Карабаху закликав вбивати вірмен, отримав довічну дискваліфікацію. Вона розпочалася з 3 листопада – дня фактичного відсторонення. Клуб за висловлювання свого представника в соцмережах оштрафований на 100 тисяч євро.

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Більше того, УЄФА звернеться до ФІФА з проханням заборонити Ібрагімову займатися футбольною діяльністю в усьому світі (наразі відсторонення поширюється лише на країни, які підпадають під юрисдикцію Союзу), інформує офіційний сайт УЄФА.

До слова, Карабах виступає в Лізі Європи 2020/21, проте програв усі 3 матчі (Сівасспору, Вільяреалу та Маккабі Тель-Авів).

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