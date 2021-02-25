Обидва українські клуби поповнили свої бюджети виплатами від УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій достроково перевів на рахунки Динамо та Шахтаря обіцяні суми, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Нагадаємо, Динамо вперше за останні чотири роки пробилось до групового етапу Ліги чемпіонів, здолавши на своєму шляху нідерландський АЗ та бельгійський Гент. Суперниками киян були Барселона, Ювентус та Ференцварош. Підопічні Мірчі Луческу здобули одну перемогу та одну нічию і посіли третю сходинку у групі G, яка дала право змагатися за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Шахтар потрапив в основну сітку найпрестижнішого єврокубку напряму і змагався з Реалом, Інтером та менхенгладбаською Борусією у групі В. Як наслідок, дві перемоги та дві нічиї дозволили "гірникам" вийти в 1/16 фіналу другого за силою євротурніру.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи