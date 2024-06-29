УЄФА вирішив більше не доручати Хесусу Хілю Мансано судити матчі Євро-2024, інформує Blick. Повідомляється, що в матчі між Австрією і Францією арбітр припустився кількох дрібних помилок, але цього виявилося достатньо для винесення йому "вироку".

Австрія – Франція – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024

Повідомляється, що за рахунку 0:0 іспанець помилково ухвалив рішення на користь вільного удару від воріт замість кутового, а також не дозволив Франції провести заміну, коли Кіліан Мбаппе зламав собі ніс. У підсумку капітан "Ле Бльо" був змушений сісти на землю, щоб привернути до себе увагу арбітра.

Нагадаємо, що Франція виграла в Австрії матч першого туру групового етапу Євро-2024 (1:0). Четвертим арбітром на цій зустрічі працював українець Микола Балакін.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя