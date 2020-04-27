УЄФА допоможе Україні подолати наслідки пандемії у футболі – космічна сума

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділив кошти, для подолання наслідків коронавірусу.

Виконавчий комітет УЄФА дозволив скасувати умови для платежів, які здійснюються в рамках програми HatTrick, повідомляє прес-служба союзу.

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Зазначається, що УЄФА виділив 236,5 мільйонів євро допомоги своїм 55 асоціаціям для вирішення проблеми COVID-19 у своїх країнах. Зазвичай фінансування програми HatTrick спрямоване на реалізацію конкретних і цільових проектів. Однак УЄФА вирішив дозволити кожній асоціації встановлювати свої власні пріоритети, з огляду на негативний вплив коронавірусу на футбол всіх рівнів.

Президент організації Александер Чеферін заявив, що кожна асоціація отримає до 4,3 мільйонів у євровалюті до кінця нинішнього або на початку наступного сезону. "УЄФА хоче допомогти своїм членам реагувати так, щоб це відповідало їхнім конкретним обставинам", – сказав Чеферін.

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