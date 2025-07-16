Чорногорський Арсенал Тіват відсторонений від участі в турнірах УЄФА на 10 років за договірні матчі.

У середу, 16 липня, УЄФА відсторонила чорногорський футбольний клуб Арсенал Тіват від участі в єврокубках на 10 років у справі про договірні матчі, а також довічно відсторонила гравця і посадову особу клубу. Йдеться про матчі відбіркового раунду Ліги конференції в липні 2023 року проти Алашкерта, інформує АР.

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Арсенал з Тівата зіграв внічию в першому матчі в Вірменії з рахунком 1:1, а потім програв вдома з рахунком 1:6 у матчі-відповіді, пропустивши при цьому два голи в компенсований час наприкінці гри. УЄФА не уточнив, яким чином було доведено факт договірного матчу.

УЄФА постановив, що Арсенал Тіват дискваліфікований до сезону 2034/35 включно і оштрафований на 500 тисяч євро. Спортивний директор клубу Ранко Кргович та гравець Нікола Челебіч були дискваліфіковані довічно, а ще троє гравців були дискваліфіковані УЄФА на 10 років: Цетко Манойловіч, Душан Пулетіч, Радуле Живковіч.

УЄФА також відсторонила двох офіційних осіб сербського клубу Раднічки Обреновац: Мілана Вігневича на 10 років і Горана Янюшевіча на шість років. Ще один, Христос Псоміадіс, був дискваліфікований на вісім років.

УЄФА заявила, що до ФІФА буде направлено прохання поширити заборони на весь світ.

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