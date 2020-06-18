УЄФА дав офіційну рекомендацію щодо завершення трансферного вікна – відома дата

Європейський футбольний союз готовий надати клубам додатковий час для здійснення переходів гравців.

УЄФА на своєму офіційному сайті закликав всі національні асоціації перенести закінчення літнього трансферного вікна на 5 жовтня 2020 року.

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Зазвичай цей термін закінчувався на початку або в середині вересня. Втім, зміщення національних чемпіонатів через коронавірус створило додаткові проблеми і для роботи клубів на трансферному ринку. УЄФА чекатиме оголошення остаточних заявок на групові етапи єврокубків 6 жовтня, а за день до цього команди повинні вирішити всі свої кадрові питання.

Нагадаємо, поточні розіграші єврокубків завершаться в серпні, після чого команди зможуть готуватися до наступної кампанії.

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