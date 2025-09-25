Європейські політики критикують Ізраїль за те, що країна під час військової операції у секторі Гази не рахується із втратами серед цивільних.

Більшість членів виконкому УЄФА схиляються до варіанту з відстороненням збірної Ізраїлю від міжнародних турнірів, інформує The Times. Рішення може бути ухвалене наступного тижня.

Екс-півзахисник збірної Норвегії закликав Холанда і Ко бойкотувати матч з Ізраїлем – він зробив це з Францією

Раніше з вимогою відсторонення Ізраїлю виступила і комісія ООН з восьми експертів. Паралельно з цим з'явилися повідомлення, що уряд Іспанії навіть розглядав можливість бойкоту ЧС-2026, якщо Ізраїль залишать серед учасників.

На цей момент збірна Росії залишається єдиною командою, яка перебуває під забороною на участь у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА.

Збірна Ізраїлю продовжує боротьбу у відборі до ЧС-2026: команда йде третьою в групі I, відстаючи від лідера Норвегії на шість очок і маючи однакову кількість з Італією.

Нагадаємо, що Ізраїль веде військову операцію в секторі Газа.

