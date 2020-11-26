УЄФА аргументує своє рішення про технічну поразку України до 30 листопада
Союз європейських футбольних асоціацій завершить усі бюрократичні питання навколо скандального матчу Ліги націй найближчим часом.
УАФ отримає від УЄФА мотиваційну частину рішення про технічну поразку поєдинку Швейцарія – Україна до 30 листопада, повідомляє ТК Футбол.
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Після отримання цього документу у футбольної асоціації України буде 10 днів щоб подати апеляцію. В УАФ вже підтвердили, що мають намір звертатись у Лозанну для оскарження рішення.
Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у дивізіоні А Ліги націй.
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