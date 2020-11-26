УАФ отримає від УЄФА мотиваційну частину рішення про технічну поразку поєдинку Швейцарія – Україна до 30 листопада, повідомляє ТК Футбол.

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Після отримання цього документу у футбольної асоціації України буде 10 днів щоб подати апеляцію. В УАФ вже підтвердили, що мають намір звертатись у Лозанну для оскарження рішення.

Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у дивізіоні А Ліги націй.

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