УЄФА привітав Реброва із днем народження, пригадавши його розкішний гол у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 3 червня, колишній гравець Динамо Сергій Ребров святкує своє 45-річчя.

Прес-служба УЄФА не втратила можливості привітати українця, нагадавши читачам офіційної сторінки організації у Твіттері гол Реброва у ворота Русенборга.

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Сергій забив другий м'яч у поєдинку другого групового раунду Ліги чемпіонів, який відбувся 29 лютого 2000 року і завершився перемогою киян з рахуноком 2:1.

Нагадаємо, наразі Ребров працює головним тренером Ференцвароша, разом з яким у минулому сезоні став чемпіоном Угорщини.

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