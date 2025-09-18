Динамо розпочне груповий етап Ліги конференцій матчем проти Крістал Пелас, який напередодні потрапив під санкції УЄФА. Як повідомляє The Sun, англійський клуб отримав штраф у розмірі десяти тисяч євро через поведінку своїх уболівальників.

Суперник Шахтаря у Лізі конференцій зворушив посланням українською мовою

Інцидент стався під час протистояння четвертого кваліфікаційного раунду з норвезьким Фредрікстадом (0:0, 1:0). Тоді фанати лондонців вивісили банери з написами "УЄФА – мафія", висловлюючи обурення переведенням команди з Ліги Європи до Ліги конференцій.

"Футбольний клуб Крістал Пелас отримав санкцію за дискредитацію керівного органу та передачу повідомлення, що не відповідає спортивному заходу, відповідно до статей 16(2) та 11(2) регламенту УЄФА", – йдеться в офіційному повідомленні організації.

Нагадаємо, що саме Крістал Пелас стане суперником Динамо у першому турі групового етапу Ліги конференцій. Номінально домашній матч киян відбудеться у польському Любліні 2 жовтня о 19:45 за київським часом.

Динамо прорвалося до 1/8 фіналу Кубка, вирвавши важку перемогу над Олександрією – дебютант киян забив вирішальний гол