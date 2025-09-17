У матчі з Карабахом Бенфіка програла з рахунком 2:3, але Судаков оформив дві гольові передачі.

"Це просто фантастика": Судаков пояснив, чому Бенфіка програла Карабаху, ведучи 2:0

"Минулої п'ятниці він зіграв кілька хвилин у матчі проти Санта-Клари, а у вівторок дебютував у стартовому складі в Лізі чемпіонів. Він віддав гольову передачу Енцо, яка вивела команду вперед, а пізніше додав до неї ще один асист (розрізав оборону суперника по центру), на Павлідіса.

Судаков продемонстрував і інші технічні навички, що підкреслюють його унікальність. Якщо він здатний змінювати гру, поки ще не знає своїх партнерів по команді, то уявіть, що він зробить, коли це станеться. Він принесе "орлам" той креативний футбол, якого їм так не вистачало. Але йому знадобиться допомога", – зазначив журналіст MaisFutebol Давид Маркеш.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2