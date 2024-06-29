Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про ситуацію, яка нині склалась в одеському клубі.

"Григорчук хотів ще раз побудувати команду у своєму улюбленому місті, він дав шанс керівництву. Зі своїми помічниками він до другої години ночі не спав щодня, переглядаючи новачків.

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Але що вони отримали у підсумку? Підписання Рудька та Бутка, продовження контракту з Бадібангою і деякі шанси викупити в Олександрії Авагімяна. Перед останніми двома були борги.

Вони проводили перемовини з Тотовицьким, зі Степанюком, з Вантухом. Однак, через репутацію цього Чорноморця, цього керівництва, через борги – люди відмовлялися. Терпець увірвався. Я тут Григорчука розумію", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 59-річний фахівець несподівано прийняв запрошення від Нефтчі і поїхав працювати у чемпіонат Азербайджану.

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