Шахтар та Утрехт зустрічаються у благодійному матчі в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

"Гірники" проводять третій спаринг під керівництвом Йовічевіча. Матч Утрехт – Шахтар стартував о 17:30 за київським часом на стадіоні Галгенвард в Утрехті. У попередніх поєдинках на зборах "помаранчево-чорні" розійшлися миром з нідерландською Фортуною (3:3) і програли Аяксу (1:3). Відповідно, Ігор Йовічевіч ще не перемагав у статусі наставника Шахтаря. Сьогодні – третя спроба.

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Утрехт є середняком Ередивізі. У сезоні 2021/22 команда посіла 7 місце в турнірній таблиці, не потрапивши в єврокубки. Найвище досягнення клубу – третє місце в сезоні 1980/81, три перемоги в Кубку Нідерландів і один Суперкубок країни.

Новачок Шахтаря Богдан Михайліченко опинився в запасі. Там же і Сергій Кривцов, який подолав проблеми зі здоров'ям. У старті "гірників" 11 українців. Виключно наші футболісти і в резерві.

Пряма трансляція гри – на MEGOGO, в YouTube-каналі Шахтаря, а також у цій новині на "Футбол 24".

Онлайн-відеотрансляція матчу Утрехт – Шахтар 30 07 2022

Стартові склади:

Утрехт:

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Сікан.

Запасні: Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фарина, Михайліченко, Кирюханцев, Козік, Тотовицький, Топалов, Чех, Криськів, Очеретько, Вакула, Кулаков.

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