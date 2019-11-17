Уткін пообіцяв Вацку, що Росія помститься Україні на Євро-2020

Відомий російський журналіст Василь Уткін відреагував на тролінг Віктора Вацка на адресу збірної Росії після матчу проти Бельгії (1:4).

"Вітя, ось для чого ми дані один одному у відчуттях? Ви, українці, нам – і ми, кацапи, – вам, хохлам? Правильно. Тролити. Дратувати. Під******ти.

Вацко потролив збірну Росії після розгрому від Бельгії

Без твого твіту, мій друже, мій день був би неповним! Так і має бути: в дні перемог порадники не потрібні, а ось коли тебе громлять, ну, не Спорт-Експрес же читати, не повторювати ж собі: нічого, ми станемо сильнішими, це вчасно, це урок?

А це не урок. Урок буде далі. Сьогодні, на ранок після розгрому, розгромлені повинні не тільки чистити пір'ячко, а й обтікати. Хто нам, росіянам, нагадає про це, якщо не сусіди? На х** ви нам тоді і потрібні, якщо не для цього?

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До речі, за перемогу над Бельгією теж не дали б титул. Або як це по-нашому – тiтув?! Я ж не пам'ятаю.

З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія на Євро. Ви все отримаєте прямо на полі, братці. Ото ж бо свято буде в Москві! Зі справжнім середньоруським борщем", – написав Уткін на своєму каналі в телеграмі.

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