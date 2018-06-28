Уткін: Хіба Марадона керує клубом з білоруської ведмежої перді

Відомий російський коментатор Василь Уткін прокоментував поведінку Дієго Марадони, який є головою правління Динамо Брест.

"Марадона не ризикує перетворитися на посміховисько. Бо чим би він не займався, він працює виключно собою, Марадоною. А що, тренує, чи що? Або, може, керує клубом з чергової білоруської ведмежої або арабської верблюжої перді?

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Та ні, просто у нього крохмально-порошочная дієта. А будь-який інший порошок – йди.

Марадона не ризикує виявитись посміховиськом, бо не настане такого дня, щоб будь-якого іншого назвали Марадоною – і він образився. Він як мінімум посміхнеться, та людина, яку порівняли.

Інша справа, що він, може, довго не проживе. Ну так це його справа.

Може, йому нудно", – написав Уткін у Телеграм.