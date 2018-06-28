toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - ПОЛЬЩА ПІВДЕННА КОРЕЯ - НІМЕЧЧИНА Новини ЧС 2018

Уткін: Хіба Марадона керує клубом з білоруської ведмежої перді

13:54 0 Читать на русском
Уткін: Хіба Марадона керує клубом з білоруської ведмежої перді
Дієго Марадона / соцмережі

Відомий російський коментатор Василь Уткін прокоментував поведінку Дієго Марадони, який є головою правління Динамо Брест.

"Марадона не ризикує перетворитися на посміховисько. Бо чим би він не займався, він працює виключно собою, Марадоною. А що, тренує, чи що? Або, може, керує клубом з чергової білоруської ведмежої або арабської верблюжої перді?

Нігерія – Аргентина: Марадона показав середній палець після гола Рохо, влаштував шоу та був госпіталізований

Та ні, просто у нього крохмально-порошочная дієта. А будь-який інший порошок – йди.

Марадона не ризикує виявитись посміховиськом, бо не настане такого дня, щоб будь-якого іншого назвали Марадоною – і він образився. Він як мінімум посміхнеться, та людина, яку порівняли.

Інша справа, що він, може, довго не проживе. Ну так це його справа.

Може, йому нудно", – написав Уткін у Телеграм.

Теги
Дієго Марадона Дієго Марадона Василь Уткін Динамо Брест Динамо Брест Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
32
хв
Сенегал
17:00
Колумбія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук