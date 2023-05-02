"Уся ця ситуація не мала статися. Багато емоцій, гніву було на той момент – ось чому я так поводився. Був незафіксований фол на Салахе просто перед моїми очима. Я повинен був просто бути щасливим, коли ми забили, але, на жаль, я був злий.

Клоппа запідозрили у брехні – наставнику Ліверпуля загрожує дискваліфікація

До мене підійшов Пол Тірні, я анітрохи не чекав на червону картку, і він сказав: "Для мене це червона картка, але через резервного суддю – жовта". Я знаю, що Пол Тірні не робить цього навмисно. Але у нас є така історія – з рішеннями не на користь Ліверпуля. Коли я отримав червону карту в матчі проти Манчестер Сіті, Салаха збили на тому ж самому місці.

Я дійсно шкодую, що створив багато заголовків. Я гадки не маю, що зараз відбувається. Ми ще нічого не чули. Мабуть, я маю чекати покарання", – цитує наставника мерсисайдців BBC.

Нагадаємо, що за суперечку з головним арбітром, який обслуговував матч з Тоттенхемом, Полом Тірнір, Клоппу загрожує дискваліфікація.

Ліверпуль перестріляв Тоттенхем у божевільному матчі АПЛ за 5 місце – камбек після 3:0 за 15 хвилин і фантастика замін