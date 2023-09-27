"Що тут коментувати – не щодня обігруєш Динамо. Це еліта українського футболу. Сказав гравцям нашої команди перед матчем, що сьогодні вони можуть потрапити в історію. Адже Оболонь ще ніколи не виходила до чвертьфіналу Кубка України. У підсумку, хлопці вони вписали свої імена в історію, з чим я їх щойно привітав. І вони заслужили ці позитивні емоції. Але вже з завтрашнього дня треба переключатися на підготовку до матчів чемпіонату. Вітаю всіх, хто за на сьогодні вболівав!

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У першому таймі в нас теж було чимало моментів, які треба було реалізовувати. Але головне, що ми, нарешті, забили цей непростий, але важливий м’яч. Сподіваюся, це послужить нам імпульсом на наступні матчі. Завжди головне вірити в обрану стратегію, напрямок. І голи прийдуть. Моменти в нас є, не вистачає реалізації. Будемо над цим працювати.

Що команді сказав президент клубу? Усім пообіцяв пиво. Але якщо серйозно, президент клубу завжди допомагає команді, допомагає всім, чим може. Кого хотіли б у суперники в наступному раунді? Підійшов один із уболівальників і сказав, що тепер черга за Шахтарем. Але хто попадеться, той попадеться. З будь-яким суперником треба грати. Якщо ми хочемо прагнути до позитивного результату, нам має бути все одно, з ким грати. Тим паче ми виступаємо в Прем’єр-лізі й повинні їй відповідати", – цитує Іващенка Dynamo.kiev.ua.

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