"Можна розраховувати, що після бою з Ф'юрі мене побачать на футбольному полі? Дуже цього хочу. Вже одну свою дитячу мрію втілив, що я грав в Туреччині за Полісся, а зараз, коли хлопці трошки попрацюють, з Божою допомогою – Вища ліга. Думаю, мені дадуть 7 хвилин другого тайму зіграти у Вищій лізі.

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Рівень УПЛ значно вищий? Значить, буду готуватись, трошки скину вагу, щоб бути швидшим на полі не руками, а ногами. Де мене очікувати на полі? Центральний нападник, але можу по всьому полю бігати. Будківському є за що хвилюватись? Нема через що йому хвилюватись. Коли грали в Туреччині, я якраз Пилипа і замінив. Можна у два форварди зіграти", – поділився Усик у коментарі ProFootball Digital.

Додамо, що Усик приєднався до Полісся в лютому цього року та взяв участь у Зимовому Кубку. В підсумку, житомирський клуб став тріумфатором товариського турніру.

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