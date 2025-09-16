У понеділок, 15 вересня, в Лісабоні був зіграний благодійний матч між Легендами Португалії та Легендами світу. Легенди Португалії виявилися сильнішими – 4:1. За них відзначились Пепе, Фігу, Паулета та Поштіга. У складі Легенд світу єдиний гол забив Оуен.

Боксер Олександр Усик зіграв за Легенд світу. Він став єдиним учасником матчу, який не є професійним футболістом. На 22-й хвилині українець замінив легенду Селтіка Хенріка Ларссона.

Oleksandr Usyk enters the pitch!



Will he be as good with his feet as he is with his hands? pic.twitter.com/zNZnQyal5p — Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025

Усик зіграв під 17-м номером на позиції лівого вінгера і, вийшовши на поле, відразу ж прострілив з лівого флангу в чужий штрафний з-під Пепе – м'яч опинився в руках воротаря Вітора Байї.

В іншому Олександр майже не відпрацьовував в обороні і був непомітним в атаці. На 39-й хвилині він поступився місцем на полі Юрію Джоркаеффу.

Організатори планували зібрати понад 1 млн євро на благодійність для таких організацій як Український Червоний Хрест і Usyk Foundation.

