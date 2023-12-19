Президент Полісся Геннадій Буткевич зізнався, що він був готовий стати на захист України в перші дні вторгнення.

"В перші дні повномасштабного вторгнення, я з моїми близькими друзями зібрався і ми зі зброєю готові були стати до бою.

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Олександр Усик, великий спортсмен, одягнув "бронік" і взяв автомат. Не втік нікуди, а поруч зі мною, з моїми бізнес-партнерами, з нашими хлопцями з охорони, з-поміж співробітників, стояв із зброєю. Звісно, це було страшне потрясіння. Ворог стояв під Києвом", – сказав Буткевич в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія повномасштабно вторглась на територію України, розпочавши активні бойові дії на території нашої країни.

Нагадаємо, влітку Олександр Усик підписав контракт з Поліссям на один сезон. Однак він досі не дебютував за житомирян в офіційних матчах, оскільки зосереджений на боксерській кар'єрі.

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