Усик відвідав тренування збірної України
Збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.
Перед першим тренуванням на гравців "синьо-жовтих" чекав сюрприз. Головний тренер команди Андрій Шевченко запросив на заняття Олександра Усика, повідомляє прес-служба УАФ.
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Футболісти привітали боксера з недавньою перемогою в рингу над британцем Дереком Чисорою, а Усик побажав команді успіху в майбутніх іграх.
Нагадаємо, що вже 11 листопада збірній України належить провести виїзний товариський матч проти команди Польщі, а пізніше два поєдинки Ліги націй – проти Німеччини та Швейцарії.
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