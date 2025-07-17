У четвер, 17 липня, у Лондоні відбулася фінальна прес-конференція перед реваншем між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Усик з'явився на заході в чорно-білому вбранні Гетьмана. Українець сказав, що його мотивує те, як його земляки б'ються на фронті, а також, що не сумнівається у своїй перемозі. Менеджер чемпіона Егіс Клімас заявив, що суперник Усика залишився тим самим хлопцем, як у першому бою у 2023 році.

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Натомість сам Дюбуа сказав, що став значно досвідченішим та кращим боксером. Британець планує виграти бій проти Усика та присвятити його своєму батькові.

Після прес-конференції боксери влаштували традиційну битву поглядів. Першим відвів очі Дюбуа, який не став довго дивитися на холоднокровний погляд українця.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

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