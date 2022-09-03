"Звичайно, Полісся вийде до Прем'єр-ліги, і я їм допоможу. Я мріяв зіграти за професіональну команду і дуже вдячний президенту клубу Буткевичу за надану можливість на турнірі в Туреччині Winter Cup.

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Я провів одну гру за Полісся, але був змушений виїхати, хоча грав би й у наступних матчах турніру. Мені дуже сподобалося грати і продовжуватиму це робити. З ветеранами незабаром буде матч. Мені тільки не сподобалося, що багато бігали на тренуваннях", – розповів Усик на прес-конференції.

Додамо, що Усик приєднався до Полісся в лютому цього року та взяв участь у Зимовому Кубку. В підсумку, житомирський клуб став тріумфатором товариського турніру.

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