17 серпня Полісся прийматиме ЛНЗ у третьому турі УПЛ. На цій грі буде присутній також Олександр Усик.

Легендарний український боксер отримає роль мотиватора для команди в цій зустрічі.

"Олександр Усик має намір дати натхнення нашим футболістам у цей важливий та виснажливий момент сезону. Не пропусти шанс побачити Олександра Усика наживо – приходь на стадіон, підтримай команду та вболівай разом із чемпіоном" – повідомили в прес-службі "вовків".

Нагадаємо, що у 2023 році Олександр Усик підписав контракт з футбольним клубом, але ще так і не виходив на матчі УПЛ.

