Перший в історії поєдинок Зимового кубка відбудеться між Поліссям та Вересом. Пряму трансляцію можна переглянути на Футбол 24.

Зустріч житомирян і рівнян мала бути ще вчора, але її перенесли через жахливі погодні умови у турецькому Белеку. Сьогодні, 4 січня, матч відбудеться, стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.

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Поєдинок може стати знаковим не лише тому, що він є першим в історії Winter Cup. У ньому шанси дебютувати має Олександр Усик, який останніми днями тренується з Поліссям. Титулований український боксер потрапив у заявку на матч, але розпочне його в запасі.

Нагадаємо, організаторами Зимового кубка є телеканали Футбол. У ньому беруть участь дві команди Прем'єр-ліги (Чорноморець і Верес) і два колективи з Першої ліги (Металіст і Полісся).

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