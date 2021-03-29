"Гра збірної України називається "Ми атакували неспішно". А якщо ти атакуєш не поспішаючи, контролюючи м'яч, значить, треба або виконувати, або чекати на помилку. Проблемою для нас було те, що ми не поспішали атакувати. Кожен робить по 100 передач.

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Якщо була недооцінка, тоді треба всіх у мішок і з моста. Яка може бути недооцінка на такому рівні, виступаючи за збірну? Тим більше у Франції грали одні, а тут вже, по суті, половина команди змінилася", – зазначив Леоненко у програмі Великий футбол.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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