"Вітаю Ворсклу з перемогою. Суперник був агресивниішим і використовував наші провали в обороні, які складно пояснити. Використовували можливості. У нас навіть якщо були моменти, то неправильно ними розпорядилися. Можна сказати, що у перші півгодини ми залишилися в роздягальні.

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У суперників все проходило через центральну зону, такі провали у нас були. Мені здається, програли закономірно. Упродовж матчу якось вирівнялося все, але було вже пізно. Заміни? Всіх можна було взагалі поміняти. Уже ролі не грало це. У другому таймі вже за рахунком було все. У середу потрібно реабілітуватися.

Шкода, що в таких очних іграх ми просідаємо. Але добре, що через три-чотири дні наступна гра, це хороший шанс себе реабілітувати. Ми граємо в півфіналі Кубка, і хочеться показати реакцію. Будемо сваритися, будемо розбиратися. Потрібно рухатися далі", – сказав Скрипник у ефірі телеканалу "Футбол 2".

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