– Чи не помилилися ви зі стартовим складом, враховуючи підсумковий результат?

– Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите за тією грою, яку ми провели, а я бачу за станом футболістів. Дуже багато гравців були втомленими. На жаль, Віктор Циганков не міг вийти у старті, не міг грати 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни. У першому таймі ми грали непогано. Так, ми були в низькому блоці, не виходили в атаку, але й бельгійці нічого не створили. Тому я не вважаю, що це було неправильне рішення. Сьогодні збірна Бельгії була зовсім іншою – пресингувала, додала у швидкості. Я вважаю, що Жеремі Доку, який вийшов на поле, дуже багато зробив для своєї команди в атаці.

Бельгія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

– Чому ви не передбачили, що Бельгія гратиме інакше, ніж у першому матчі? Чому ми не могли створювати в такому поєдинку?

– Тому що ми були під тиском. Не було установки, що ми не повинні грати вперед та атакувати. Навпаки, ми говорили, що маємо використовувати досвід другого тайму в Мурсії, коли ми проводили хороші атаки й забили три м’ячі. Але сьогодні збірна Бельгії не дала нам шансів на такі швидкі атаки. Я сказав гравцям у роздягальні, що ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки. Але ми були під тиском, і не мали такої можливості.

– Який стан Віталія Миколенка?

– На жаль, у нього пошкодження, він зробить МРТ, подивимося. Я знаю Віталія. Якщо він не продовжив гру, то пошкодження дійсно було серйозним.

– В українській пресі точилися дискусії щодо того, чи потрібно виходити в Лігу А. Можливо, краще залишатися в другому дивізіоні?

– Будь-яка гра збірної України зараз – для наших уболівальників, для бійців. Гравці не думали про дивізіони, а намагалися діяти на максимумі. Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати… Я згоден, що зараз усі засмучені. Подивимося далі. У цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша мета – потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати й готуватися до відбору, – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй