У 21 турі Реал обіграв Альмерію (3:2) на останніх хвилинах. Після матчу виникло багато суперечок щодо суддівства, зокрема через епізод з Вінісіусом, де, ймовірно, бразилець зіграв рукою.

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Після матчу президент Барселони Лапорта назвав гру "ганьбою". Хаві заявив, що Ла Лігу буде важко виграти й дії арбітрів бачив весь світ. Пройти повз висловлювання каталонців не зміг Глава Real Madrid TV Алкайд.

"Цікаво, що Хаві вважає деякі речі, які відбуваються в Ла Лізі, дивними, але це нормально, що його клуб платив заступнику голови арбітрів майже протягом усієї його кар'єри. Вісім мільйонів євро на 20 років!

Хаві провів близько 600 матчів за Барселону. Усі титули Барселони з Хаві – підозрілі, це каже прокурор, суддя, цивільна гвардія", – цитує главу Real Madrid TV Meczyki.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває в турнірній таблиці Ла Ліги на другому місці з 51 балом, а Барселона посідає третю сходинку з 44 очками.

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