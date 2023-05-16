Ноа Ланг показав жахливі повідомлення, які футболісти іноді отримують у своїх соціальних мережах.

Нападник Брюгге Ноа Ланг опублікував у своїх соціальних мережах фотографію з новонародженим сином і отримав не тільки мерзенні образи на свою адресу, а й погрози розправи.

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Одне з повідомлень свідчило: "Усі сподіваються, що ця скотина помре". Саме його Ланг вирішив публічно продемонструвати як приклад. Одноклубник Романа Яремчука відповів на це і на інші подібні повідомлення: "Якщо ви мене ненавидите – це не проблема. Але деякі з вас, інтернет-героїв, зайшли занадто далеко", – цитує Ланга Sporza.

Цей випадок став другим подібним за тиждень. Раніше капітан Антверпена Тобі Алдервейрелд поділився повідомленням із погрозами. Аноніми написали йому: "Твоя дочка пропаде цього тижня" і "Твоя сім'я помре".